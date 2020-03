Scala. Emergenza Coronavirus, domani sanificazione di tutte le vie pedonali

Scala, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, domani sanificazione di tutte le vie pedonali.

“Si comunica che domani, mercoledì 18 marzo 2020 a partire dalle ore 7.30, verrà effettuata la sanificazione di tutte le vie pedonali del Comune di Scala.

Si precisa che i prodotti usati per questo intervento non sono nocivi per l’uomo, gli animali e l’ambiente e che quindi non bisogna usare nessun tipo di precauzione particolare”.