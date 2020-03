Sul territorio comunale di Scala, la Pubblica Assistenza Millenium Amalfi Onlus in collaborazione con l’amministrazione comunale ha svolto quest’oggi attività di divulgazione attraverso auto amplificata su tutto il territorio comunale, raccomandando i cittadini sulle modalità di comportamento da adottare per contenere il contagio da Coronavirus. I volontari, impegnati a tempo pieno in questa emergenza anche negli altri paesi della Costiera Amalfitana, hanno inoltre provveduto alla disinfezione urbana di tutto il territorio del Città del Castagno.

