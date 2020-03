Scala, attivata consegna a domicilio di farmaci per anziani

A Scala è stato attivato un servizio di volontariato destinato agli anziani e le fasce più deboli per la consegna di farmaci a domicilio, in seguito ai recenti provvedimenti governativi in chiave restrittiva per l’emergenza coronavirus.

“Il Comune di Scala in collaborazione con le Associazioni – si legge nella nota – comunica che a partire da oggi gli anziani e le fasce deboli del nostro comune potranno chiamare in Farmacia oppure il proprio Medico Curante, ordinare i medicinali di cui hanno bisogno e gli stessi verranno consegnati presso il proprio domicilio.”

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Assessore alle Politiche Sociali, Ivana Bottone al n.339 5891655 e la Farmacia San Lorenzo di Scala al numero 089 857322.