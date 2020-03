Scafati, ragazzini scalano palazzi e postano video su Tik Tok: nuova folle moda?

Potrebbe essere una nuova stupida moda quella che si sta diffondendo su “Tik Tok”, il social network cinese lanciato nel 2016, e ora diffusissimo anche in Italia. La sfida, se così si può chiamare, consiste nello scalare dei palazzi a mani nude, correndo il rischio di lasciarci la pelle.

Un episodio, segnalato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è avvenuto a Scafati, Comune dell’Agro-Nocerino sarnese. Come si vede dal filmato che sta girando sui social, un giovane, probabilmente minorenne, è intento a scalare un palazzo a mani nude.

“Negli ultimi giorni, in piena emergenza Coronavirus, ci sono arrivate diverse segnalazioni di video sconcertanti pubblicati da ragazzini su Tik Tok. Ci hanno riferito, infatti, che una nuova moda sta spopolando su questa piattaforma social: giovani che mostrano come arrampicarsi per entrare nelle case -ha dichiarato Borrelli- E’ una cosa assurda e sconcertante. I protagonisti di questi insulsi video rischiano seriamente di farsi male o, nella peggiore delle ipotesi, di perdere la vita. Senza dimenticare il messaggio illegale che diffondono e del fatto che sei i video sono stati girati di recente questi ragazzini non potrebbero assolutamente stare per strada. Invieremo il materiale alle autorità per verificare queste segnalazioni. Servono provvedimenti urgenti per bloccare queste ‘mode’ stupide e pericolose, occorre un monitoraggio costante delle piattaforme social che rischiano, ogni giorno di più, di plagiare migliaia di minorenni”.

Questo il video in questione: