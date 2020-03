Sarri in conferenza: “senza Ronaldo dovremo fare qualcosa di diverso”.

“Ha avuto un problema strettamente personale. Se domani è disponibile o meno dipende solo dalla risoluzione di questo problema. Non c’è al mondo un suo sostituto. Se non ci sarà, dovremo inevitabilmente fare qualcosa di diverso”. Queste le parole di Maurizio Sarri su Cristiano Ronaldo, nella conferenza di oggi, in vista della semifinale di Coppa Italia di domani sera contro il Milan. La mamma del campione portoghese è stata colpita da un ictus in mattinata e Ronaldo è partito nel pomeriggio per starle accanto, saltando quindi, inevitabilmente l’allenamento.