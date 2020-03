Sant’Agnello. Variante al Put della Regione Campania, ok ai lavori per la stazione

Sant’Agnello / Sorrento (Napoli) Approvata la variante al Put dalla Regione Campania quindi si potrebbe fare finalmente la nuova stazione della Circumvesuviana voluta dall’amministrazione Sagristani . La Giunta regionale ha approvato la variante al Piano urbanistico territoriale, un documento che presto passerà anche in Consiglio. Dopo il via libera dell’assemblea, l’Eav potrà appaltare i lavori, in modo da avviare gli interventi già entro il 2020.

Lo scalo ferroviario di Sant’Agnello, come conferma il sindaco Piergiorgio Sagristani, “è purtroppo in cattive condizioni, non dignitose per i cittadini e per i turisti”. L’approvazione della variante al Put, specifica solo per l’immobile che della stazione Eav, si è resa necessaria perché sorge su un’area del piano regolatore dove non era previsto l’abbattimento e la ricostruzione. Inoltre, tra i vincoli da superare c’è stato anche quello della Soprintendenza perché la struttura è un’opera dell’ingegnere architetto Marcello Canino (autore anche di Palazzo Matteotti, ex sede della Provincia a Napoli).

La realizzazione della nuova stazione della Circumvesuviana consentirà anche di risolvere il problema dell’accesso per i diversamente abili. Oggi, infatti, raggiungere i treni per una persona in carrozzina o per una madre con passeggino è quasi impossibile. Per i lavori sono stati stanziati 1,3 milioni di euro.