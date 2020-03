Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani: “Siamo rigidi nel rispettare le regole ma uniti”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani.

“La pandemia da covid 19 ci ha portato tre grossi problemi, quello sanitario grandissimo con tanti contagiati, tante vite spezzate che si sta affrontando cercando di implementare le terapie intensive di un sistema sanitario per anni smembrato e con il distanziamento sociale che però penso si potrà fermare solo con misure drastiche di chiusura totale senza più temporeggiare ma che il governo deve attuare al più presto!! Quello economico perché risolta l’emergenza sanitaria ci sarà una crisi economica durissima che colpirà un po’ tutti ma soprattutto autonomi, stagionali, imprese soprattutto le piccole, commercianti, settore del turismo e della navigazione che cambierà totalmente il nostro stile di vita facendoci abbandonare tutto l’effimero e facendoci concentrare sull’essenziale!! Per questa crisi ci vorrà un grande sforzo dell’istituzione europea in primis che dovrà dimostrare di esistere, del governo nazionale, regionale e fino ai comuni che dovranno mettere in campo tutte le azioni possibili a tutela di fasce deboli e di queste categorie che saranno le più penalizzate e da parte nostra faremo tutto il possibile!!! Terzo problema è che questa epidemia sta cambiando il carattere delle persone… stiamo diventando egoisti, delatori, pensiamo solo a noi stessi, abbiamo perso il senso della fratellanza, della carità, dell’amore verso gli altri, della condivisione mentre in questo momento dobbiamo essere responsabili, fermi, trasparenti nel far conoscere la realtà, rigidi nel rispettare le regole ma uniti!!! Solo uniti tenendoci virtualmente l’uno con l’altro per mano, stando vicino a chi ha più bisogno, considerandoci un popolo unito al di là delle bandiere e dei credo politici. CE LA FAREMO!! UN ABBRACCIO FORTE A TUTTI!!!