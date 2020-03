Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani: “Restiamo a casa, solo così potremo fermare il contagio”

Riportiamo il messaggio di Piergiorgio Sagristani, sindaco di Sant’Agnello

“Ci stiamo avvicinando al picco dell epidemia da Covid 19 , oggi in italia 475 deceduti e purtroppo nei prossimi giorni ci saranno altri contagiati anche nella nostra Regione che metteranno a dura prova il nostro sistema sanitario e le terapie intensive!! Eppure nonostante la situazione gravissima ancora c’è chi va in giro a fare sport quando potrebbe benissimo farne a meno per 15 giorni, chi fa lunghe passeggiate con l’amico a 4 zampe quando basterebbe uscire vicino casa, chi esce più volte al giorno a fare la spesa quando basterebbe una sola uscita una persona per famiglia ogni 4 – 5 giorni!! Tutti atteggiamenti irresponsabili che mettono a rischio la salute propria e degli altri!! Prepariamoci in questi giorni al picco di contagi a vedere ambulanze con medici e infermieri con tute e maschere che vanno in giro a fare tamponi!! Per questo vi chiedo ASSOLUTAMENTE DI RESTARE A CASA CON UN GRANDE ATTO DI RESPONSABILITA ‘solo cosi potremo fermare il contagio!!!