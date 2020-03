Sant’Agnello. Il Sindaco a Gennaro Arma: “Il Nostro Eroe”.

Sant’Agnello – Gennaro Arma, classe 1975, è il capitano “eroe” della nave da crociera Diamond Princess rimasta in quarantena nel porto giapponese di Yokohama durante l’emergenza Coronavirus. È stato l’ultimo ad abbandonarla, sotto gli occhi del mondo che guardavano con ammirazione il suo coraggio e la sua grande forza nonostante la grave crisi vissuta a bordo (con centinaia di passeggeri contagiati tra gli oltre 3mila presenti). Arma ha studiato all’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio”, a Piano di Sorrento (Napoli).

IL SUO RITORNO A CASA – Da qualche giorno, è risaputo che Arma è tornato nella sua amata Sant’Agnello, purtroppo non in periodi eccellenti vista l’emergenza e la strade quasi deserte (fortunatamente). Tra i tanti saluti, non potevano mancare quelli del Primo Cittadino santanellese, Piergiorgio Sagristani “lui è il nostro Eroe, la nostra speranza” ha affermato il Sindaco, introducendo il capitano che ha concluso invitando i cittadini a rispettare tutte le norme per superare questa emergenza.

In foto: Sindaco Piergiorgio Sagristani e il Vicesindaco Giuseppe Gargiulo