Sant’Agnello. Sagristani “Stiamo individuando tutti e tre i possibili percorsi di contagio”. ECCO I DATI

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina . Ecco il messaggio di Sagristani . Cari concittadini nel pubblicare come ormai di consueto i report aggiornati anche nella loro veste grafica, colgo l occasione per rassicurarvi circa le condizioni di salute dei nostri 2 concittadini risultati positivi nei giorni scorsi al covid 19! Entrambi stanno a casa e stanno in buone condizioni e sono in continuo contatto con loro! Voglio inoltre aggiornarvi sul lavoro che sto svolgendo insieme agli amministratori alla Polizia Municipale alla Protezione civile e ai collaboratori esterni nominati !! Ebbene anche grazie la sinergia con gli altri Comuni che partecipano al progetto Covid Map siamo riusciti ad individuare 2 dei 3 possibili percorsi di contagio mentre sul 3 siamo a buon punto !! Ovviamente tutti e 3 percorsi sono controllati e siamo fiduciosi sul prosieguo!! Nelle prossime ore infine, partira la geolocalizzazione volontaria delle persone in isolamento o auto.isolamento progetto a cui stiamo lavorando da giorni! Un abbraccio !!

In allegato gli articoli con i dati di Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta e Vico Equense