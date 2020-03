Sant’Agnello, da oggi attivo il servizio di consegne a domicilio per emergenza Coronavirus: ecco tutte le info

Sant’Agnello – “Il Comune ti è vicino” è l’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Protezione Civile e il Forum dei Giovani di Sant’Agnello, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il progetto prevede la possibilità di consegne a domicilio per i beni di prima necessità e segnalazioni di emergenza, rivolto alle persone anziane, ammalate, portatrici di handicap non autosufficienti e in assenza di assistenza familiare, residenti nel Comune di Sant’Agnello. Il servizio è gratuito, ma il costo dei prodotti è a carico degli acquirenti.

PER LE CONSEGNE il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 14.00 contattando il numero 081-18254291.

PER EMERGENZE contattare il numero 345-0737660 attivo H24.