Il Capitano Gennaro Arma è il nostro eroe: ha lasciato per ultimo la nave, quando oramai tutti i passeggeri e l’equipaggio erano già scesi, completando lo sbarco della Diamond Princess e ponendo fine ad un incubo della durata di un mese, durante il quale i casi di coronavirus sono saliti a 700. Adesso può tornare dalla sua famiglia, a Sant’Agnello, dalla moglie e le figlie che lo aspettano, e dall’intera comunità che seguiva con preoccupazione la vicenda.

Arma “è un eroe agli occhi di tutti noi che facciamo parte della comunità globale della Princess”, ha dichiarato la compagnia di navigazione.

La nave, ormeggaita a Yokohama, in Giappone, dal 5 febbraio, è stata completamente svuotata nel corso della giornata di ieri, con lo sbarco del gruppo finale, circa 130 persone, tra cui 70 cittadini indonesiani che sono stati rimpatriati con un aereo charter del governo di Giacarta. Le altre persone saranno messe in quarantena in centri ospedalieri specializzati, situati a Saitama, a nord di Tokyo, e potranno lasciare il Giappone soltanto tra due settimane, se negativi ai test del coronavirus.

Gli individui sani dell’equipaggio, invece, avevano cominciato a scendere già a partire dallo scorso giovedì, dopo lo sbarco degli altri passeggeri.

Adesso la nave, come affermato dal ministro, subirà una disinfezione e resterà ancorata a Yokohama per un periodo di manutenzione.

Anche noi ringraziamo il comandante della Penisola Sorrentina, Gennaro Arma, che si è confermato davvero un eroe.