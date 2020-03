Sant’Agnello i nostri angeli del 118 alla guerra con le armi spuntate contro il COVID-19 “Spesso costretti a comprarci mascherine e tute”

Sorrento. Sono gli angeli del 118 di stanza a Sant’Agnello, intervengono prontamente ad ogni chiamata dal 118 che parte dalla centrale operativa della Regione Campania, ma ora il loro impegno a tutto campo è sul Coronavirus Covid-19. In Penisola Sorrentina non c’è diffusione del virus, ma decine di isolati in quarantene, chiamate per i tamponi, che poi vanno mandati al Cotugno a Napoli e poi allo Spallanzani a Roma , nel caso di conferma. “Ultimamente abbiamo avuto diverse chiamate per casi sospetti, ma anche in caso di problemi respiratori interveniamo con i DPI previsti per il caso” Come funziona? “Sono dispositivi monouso, tuta e maschera vanno buttate dopo l’uso, l’altro ieri ne abbiamo usate sei in una giornata. Non sempre riusciamo a procurarcele subito e quindi le acquistiamo anche a nostre spese per poter operare in sicurezza”. Analogo problema sollevato anche a Boscoreale con Castellammare di Stabia e Torre del Greco con una emergenza sanitaria non indifferente. C’è anche il problema dei medici che lavorano in condizioni difficili e sotto stress, tagli addirittura , che speriamo il Governo faccia rientrare, impossibilità di congedi e poco personale. Un lavoro enorme per il quale tutti noi dovremmo dire grazie e non solo, ci vorrebbe un aiuto concreto in qualche modo per questi dispositivi di protezione che devono essere ovviamente adeguati per il nostro personale sanitario che va messo a lavorare nelle migliori condizioni possibile. Grazie intanto ai nostri angeli “Diciamo a tutti i cittadini di prestare molta attenzione, restate a casa ed evitate il contagio”