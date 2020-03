Sant’Agnello / Meta. Grande festa per il ritorno di Arma. La moglie “Lo aspetto a metà marzo”

Sant’Agnello e Meta si preparano per il ritorno del Comandante Gennaro Arma. Si aspetta a metà marzo , il primo nel paese dove vivono a Sant’Agnello dal sindaco Piergiorgio Sagrestano, ma anche a Metà di dove è originario dal sindaco Peppe Tito .

La moglie Mariana Gargiulo è assediata da televisioni e giornali “RAI e Corriere della Sera, grandi giornali nazionali e anche la CNN” ci dice alla fine del lavoro a Sorrento, ma è stanca di rilasciare interviste “Preferisco non parlare ora, aspetto il ritorno di mio marito a metà marzo, alla fine della quarantena”. Tanti i servizi su di lei, qualcuno anche troppo invasivo della privacy.

Noi di Positanonews abbiamo scelto di non sentirla se non dopo che il marito sbarcasse, gli errori non sono mancati “Tante cose sbagliate dette, l’intervista più rispondente sul Corriere”