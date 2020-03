Sant’Agnello. I marittimi di ritorno in città saranno ospitati per la quarantena all’Hotel Parco del Sole

Riportiamo il comunicato del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani.

Considerato l’imminente arrivo nei prossimi giorni di numerosi marittimi che dopo un duro lavoro torneranno finalmente in penisola sorrentina dai propri cari e nonostante le rassicurazioni delle compagnie di navigazione sul loro stato di salute, venendo da lunghi viaggi ed essendo previsto per legge il periodo di quarantena, come Comune di Sant’Agnello ABBIAMO CHIESTO E AVUTO LA DISPONIBILITA’ DI UN’ALA DELL’HOTEL PARCO DEL SOLE e di questo ne ringraziamo la proprietà per far stare i marittimi durante questo periodo!! Di ciò abbiamo dato comunicazione con riscontro alla Protezione civile Regionale ed al dipartimento di prevenzione dell’Asl Na3!! Gli interessati riceveranno il vitto dalla nostra protezione civile e si impegneranno a non lasciare l’alloggio durante la quarantena ed a sottoscrivere la liberatoria che allego prima dell’ingresso nella struttura!! Per chi è interessato può chiamare a questi numeri della Protezione civile di Sant’Agnello: 081.1825 4291 – 3450737660! Continuiamo a lavorare per la sicurezza del nostro territorio!!