Sant’Agnello. L’invito del sindaco Piergiorgio Sagristani alla carità ricordando le parole di San Paolo

Sant’Agnello. Stiamo attraversando un momento storico difficile ed in tanti si ritrovano senza lavoro ed in difficoltà economica. Il sindaco Piergiorgio Sagristani rivolge un appello a tutti ad aiutare il prossimo e lo fa riprendendo le parole di San Paolo: “In questo momento di grande difficoltà delle famiglie cerchiamo tutti per quel possiamo, con piccole o grandi azioni, di aiutare in silenzio i più deboli e chi ha bisogno!!!…. La carità è paziente, la carità è benigna, non è invidiosa la carità, non si gonfia, non si vanta, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità!!! Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta!!! PAOLO DI TARSO!!!!”