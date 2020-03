Sant’Agnello. L’arcobaleno antivirus di Mattia dell’Istituto “A. Gemelli”: #andratuttobene

L’arcobaleno dei bambini sorge per combattere il coronavirus: “Andrà tutto bene”. I bambini da ogni parte d’Italia dipingono la speranza di riprenderci da una situazione irreale.

Anche Mattia D’Alessio, un giovanissimo studente dell’Istituto Gemelli di Sant’Agnello, partecipa al messaggio di buon auspicio e, anche in un momento in cui è necessario mantenere le distanze, si avvicina al prossimo.

L’invito per tutti è quello di mettere fuori dalle proprie finestre e balconi dei teli con colorati arcobaleni e la scritta: Andrà tutto bene. Un’iniziativa che costa poco ma è un gesto che riuscirebbe, anche solo per pochi attimi, a colmare il cuore e lo spirito di gioia e speranza, soprattutto per chi vive da solo.

#andratuttobene #iorestoacasa