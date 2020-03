Sant’Agnello. La super perizia del Gip per l’housing sociale

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Parliamo ancora della vicenda dell’housing sociale. Sono 53 le famiglie in difficoltà, persone che dormono in bed & breakfast, gente disperata, che ha investito soldi, chiedendo ed ottenendo mutui adesso da pagare. Questa la situazione: il Gip ha chiesto una super perizia, per verificare se già in questa fase si potrebbe avere il dissequestro dell’opera e far rientrare in casa tutte le persone coinvolte. Il perito ha novanta giorni di tempo, per stabilire se si hanno i presupposti anche per archiviare subito la causa. Se questo non dovesse avvenire, a questo punto ad essere a rischio sono anche il sindaco ed il tecnico.

La situazione è disperata e noi di Positanonews insistiamo ancora nel dire che queste opere non vanno assolutamente abbattute, e teniamo sempre a cuore l’aspetto umano, che non può non essere slegato da tutta la vicenda.

Ma bisogna anche sottolineare che se vi sono stati degli abusi questi vanno perseguiti. Rimane ovviamente il dramma per chi ha preso la casa