Sant’Agnello. Intervista a Giuseppe Coppola: “Non dimentichiamoci dei marittimi”

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Intervista esclusiva di Positanonews a Giuseppe Coppola, una delle persone fermate a Napoli proprio il giorno in cui c’è stata la quarantena in tutta Italia, che rivolge un appello: “Non dimentichiamoci dei marittimi”.

“Io dovevo partire venerdì, ma mi hanno negato il visto per andare a bordo. – ha detto – Diciamo che io sono d’accordo e comprendo la società, però vorrei anche dire una cosa al Governo: pensiamo a tutto, prima alla salute ed alla sanità, ma non ci dimentichiamo dei marittimi. Perché in Penisola ci sono moltissimi marittimi, che lavorano per varie società, quindi chiedo solo una cosa: aiutiamo anche i marittimi”.