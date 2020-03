Sant’Agnello, housing sociale, disperati i 53 assegnatari. Il Gip: Rimborsi a chi ha già pagato

Penisola sorrentina, Sant’Agnello. Si muove qualcosa tra i 53 assegnatari che hanno diritto alla casa.

Si potrebbe arrivare ad un risarcimento danni ma è tutto bloccato e non ci sarà né la richiesta di risarcimento danni né l’affidamento della casa finché non si arriverà ad un processo ed una sentenza per stabilire le colpe.

Il sequestro della struttura dell’housing sociale sarebbe l’ultima spiaggia per gli assegnatari che, non essendo ancora effettivi proprietari, non hanno il possesso delle case ritenute abusive e potranno ricevere il rimborso delle somme versate che vanno dai 250 ai 400 mila euro. Queste le prime conclusioni del gip del Tribunale di Torre Annunziata, Antonio Fiorentino, che valuta come illegittimo il permesso di costruire sotto ogni punto di vista, da quello urbanistico a quello ambientale, dato che si basa su una procedura illecita.

Una situazione di stallo, disperati i 53 beneficiari. La maggior parte sta pensando ad un’azione collettiva, rivolgendosi ad un avvocato, ma i legali di Napoli chiedono diecimila euro soltanto per un parere.