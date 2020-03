Sant’Agnello. Famiglia richiede un tampone a domicilio per il coronavirus

Sono cresciute negli ultimi giorni in tutta italia le chiamate alla guardia medica da parte dei cittadini. Chiedono controlli sulla salute e informazioni. Molti chiedono anche di effettuare il tampone a domicilio. A Sant’Agnello è stato chiesto un tampone a domicilio, altre richieste anche in Penisola Sorrentina , ma visto che già il personale sanitario a Sorrento, Napoli e in Campania è super impegnato bisogna farlo solo se veramente necessario consultandosi con il proprio medico.

l’esame a domicilio per il rilevamento dell’infezione da Covid-19 avviene solo dopo la segnalazione del medico di famiglia al Dipartimento di Prevenzione ed a seguito di apposita valutazione condivisa.

Gli utenti non residenti possono contattare direttamente il Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni del caso.

Prima di recarsi al domicilio del paziente, personale dell’Azienda sanitaria di Castellammare di Stabia / Sorrento avverte telefonicamente l’interessato che, soltanto dopo questo contatto, sarà poi raggiunto a casa per il tampone.

Al momento nessun caso positivo di Coronavirus Covid19 c’è in Penisola sorrentina