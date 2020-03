Sant’Agnello. Emergenza Coronavirus, ordinanza di chiusura degli uffici pubblici comunali ed adozione di misure preventive e precauzionali

Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ha emesso un’ordinanza prescrivente l’adozione di misure preventive e precauzionali in questo momento di emergenza.

Considerato che l’epidemia legata al COVID 2019 interessa ormai tutto il territorio nazionale Richiamate: – le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; – le circolari emanate dal Ministero della Salute; – il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80153 del 06/02/2020 Visti: – il Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; – il DPCM dell’08/03/2020; – le Ordinanze della Regione Campania n. 1, n. 2, n. 4, n. 7 e n. 8 del 2020; – la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 74353 del 09/03/2020; – il verbale di riunione congiunta medico competente, RSPP e Datore di lavoro del 06/03/2020

Ricordato che, nell’ambito della Regione Campania, con le ordinanze sopra richiamate viene disposto: – la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; – la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche; – la sospensione immediata su tutto il territorio regionale delle attività: delle discoteche; di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) al DPCM 4 marzo 2020

DISPONE il pieno rispetto delle misure igienico – sanitarie disposte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Governatore dalla Regione Campania e la piena attuazione delle misure restrittive come di seguito richiamate: – la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, nonché delle ludoteche, centri giochi, doposcuola privati e comunali; – la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolte in luoghi chiusi aperti al pubblico; – la chiusura di ogni altro luogo di svago, divertimento o che comporti aggregazione di persone (palestre, piscine, centri benessere, sale da ballo, sale bingo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati) la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti affollamento di persone e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) al DPCM 4 marzo 2020.

RACCOMANDA ai gestori: – delle attività di ristorazione, bar e simili, di osservare e fare osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) al DPCM 4 marzo 2020, ricordando che per l’inadempienza accertata è disposta, come sanzione, la sospensione dell’attività; – degli esercizi commerciali, diversi da quelli sopra elencati, l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui sopra.

Nell’espletamento delle attività lavorative del Comune di Sant’Agnello ORDINA l’adozione delle seguenti misure, come suggerite dal verbale di incontro sopra richiamato, a tutela della salute dei dipendenti e dell’utenza: – La chiusura al pubblico degli uffici comunali ad esclusione di quelli che rendono servizi pubblici essenziali (Polizia Locale, Stato Civile, Cimitero, Elettorale); – La predisposizione di modalità alternative che garantiscano l’espletamento delle urgenze limitando al minimo indispensabile il contatto con l’utenza, privilegiando, nella gestione delle suindicate urgenze, le modalità telematiche; – Agli uffici che erogano i servizi essenziali, di limitare l’attività agli atti urgenti e indifferibili, garantendo i dipendenti e dell’utenza, come disposto dal citato verbale congiunto; – La limitazione del rilascio delle CIE solamente ai casi di comprovata urgenza e previo appuntamento telefonico. – Di limitare la ricezione dei documenti all’Ufficio Protocollo alle sole modalità telematiche o mediante il servizio postale; – Di dare piena attuazione alle indicazioni disposte con il verbale congiunto sopra richiamato per le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro; – La costituzione di uno sportello di emergenza con il compito di assicurare la giusta informazione ai cittadini sulle misure di emergenza adottate dal Governo e dalla Regione Campania, in materia di Coronavirus, composto dai componenti dei seguenti uffici, che saranno individuati dai rispettivi Funzionari: T.U.O.C. – Comando di Polizia Locale, Prima Unità Organizzativa, Seconda Unità Organizzativa, Sesta Unità Organizzativa. Tale sportello dovrà essere coadiuvato dal locale servizio di Protezione Civile – con attivazione del C.O.C. – al fine di fronteggiare eventuali emergenze; – La sospensione dei progetti di servizio civile universale, in corso presso questo Comune, tenuto conto della chiusura al pubblico degli uffici comunali e delle attività di aggregazione cui i volontari sono assegnati.

DEMANDA – L’attuazione di quanto sopra ai Funzionari responsabili delle Unità Organizzative, per le rispettive competenze agli stessi assegnate; – Alla Prima Unità Organizzativa la pubblicazione della presente all’albo pretorio e nella sezione informativa del sito istituzionale, nonché la sua trasmissione ai Funzionari degli uffici comunali per le rispettive competenze attuative. Le disposizioni di cui sopra rimarranno valide sino a nuova comunicazione.