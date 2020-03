Sant’Agnello. Dal 26 marzo saranno accreditate le pensioni; il calendario per chi è obbligato a ritirarla all’Ufficio Postale

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Dal 26 marzo saranno accreditate le pensioni; il calendario per chi è obbligato a ritirarla all’Ufficio Postale. A partire da giovedì 26 marzo, per i pensionati titolari di un conto, di un libretto di risparmio o di una Postepay, le pensioni saranno accreditate in anticipo. Per quelle persone che, invece, sono obbligate a presentarsi all’Ufficio Postale per ritirarle, è stato stilato un calendario, fornito dalla Direttrice dell’Ufficio Postale di Sant’Agnello.