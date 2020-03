Sant’Agnello. Coronavirus, il sindaco Piergiorgio Sagristani: “Decisive le prossime settimane, facciamo di tutto per fermare il contagio”

Riportiamo il post pubblicato da Piergiorgio Sagristani, sindaco di Sant’Agnello.

"Sono per natura un ottimista, ho sempre affrontato con calma e serenità ogni tipo di avversità della vita ma questa volta l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 mi sta seriamente preoccupando!! Sono preoccupato come Sindaco per i miei cittadini, come medico perche so bene che entro fine mese ci sarà il picco dell'epidemia che metterà a dura prova il sistema sanitario soprattutto per la carenza dei posti in terapia intensiva fondamentali per questa patologia, come padre per la mia famiglia e per tutte le persone care!!! Per questo invito tutti, ma soprattutto i giovani, a capire che la situazione è seria e che è il momento di fare qualche sacrificio, di cambiare per un po' le proprie abitudini di vita, di evitare luoghi affollati di usare tutte le precauzioni necessarie per evitare al massimo la diffusione del contagio!! Le prossime settimane saranno quelle decisive, facciamo di tutto per fermare il contagio e poi poterci successivamente rialzare !!! Un abbraccio forte a tutti!!!!"