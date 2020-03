Sant’Agnello, il Coronavirus non ferma i ladri: furto a un negozio sul Corso Italia

Sant’Agnello – Neanche l’emergenza sanitaria ferma i ladri. Qualche giorno fa un negozio di Sorrento la vittima, mentre la scossa notte é stata coinvolta una giovane imprenditrice santanellese, la quale, spinta dalla sua passione per la fotografia, si era aperto un negozio sul Corso Italia, poco prima di giungere in Piazza Matteotti. Sono in corso le indagini sperando che la giustizia faccia il suo decorso e non scoraggi questi giovani intraprendenti.