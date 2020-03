Sant’Agnello. Concorso per due posti da istruttore direttivo tecnico, domande entro il 23 aprile

Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Il comune ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale trentatré ore settimanali, di cui un posto riservato al personale interno.

Ecco quanto si legge sulla Gazzetta Ufficiale:

Con determina del responsabile del servizio personale n. 12 del 25 febbraio 2020 (n. gen. 178) e’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, di cui uno riservato al personale interno, categoria giuridica D e posizione economica D/1 vigente CCNL comparto funzioni locali, a tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,67% (trentatre ore settimanali). La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con le specifiche indicate nel bando di concorso.

CLICCA QUI per scaricare il testo integrale del bando di concorso, con allegato lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. – Servizio personale – tel. 081/5332234 – PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it.