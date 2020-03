Sant’Agnello. Il Comandante Gennaro Arma torna a casa: “Restando uniti ce la faremo”

Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Il Comandante Gennaro Arma fa il suo ritorno in patria dopo svariate settimane in quarantena in Giappone, a bordo della Diamond Princess, della quale era il comandante.

Sono molto felice di rientrare nel nostro Paese insieme agli altri ragazzi italiani del mio equipaggio e di riabbracciare finalmente la mia famiglia – ha dichiarato alla Princess Cruise -. Abbiamo vissuto momenti impegnativi a bordo. Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di supporto e affetto e ringrazio tutti per esserci stati vicini.

Tra i tanti gesti che hanno reso celebre il comportamento esemplare di Arma sulla Princess Cruise c’è stato quello di San Valentino. Nel giorno della festa degli innamorati il capitano aveva declamato dall’altoparlante una poesia d’amore, dopo aver distribuito ai passeggeri cioccolatini e tortine a forma di cuore, accompagnati da biglietti di incoraggiamento.

Io vorrei ringraziare tutti per il supporto, l’affetto e la fiducia ricevuta a 360 gradi, durante il momento di emergenza a bordo e anche il periodo di quarantena in Giappone. E chiaramente l’Ambasciata d’Italia ha giocato un ruolo fondamentale in tutto questo e ci è stata molto vicino durante il periodo delle sei settimane, e ne siamo molto grati.

Insieme ad Arma rientrano altri 15 membri italiani dell’equipaggio della nave, tutti negativi al secondo test del coronavirus.

foto: ANSA

video: Sky TG 24

grazie a Lucio Esposito