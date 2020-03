Sant’Agnello, ci lascia il caro Patrizio Anastasio: il ricordo commovente di Aniello De Rosa

In una giornata piovosa di quarantena, siamo obbligati a darvi una triste notizia: ci lascia una cara persona che ha sempre aiutato gli altri, crescendo una famiglia ricca di principi morali. In suo ricordo si è espresso Aniello De Rosa, con il seguente post:

… Piove ☔️

Piove 🌧

Piove ☔️

E Stamattina

È Salita Una Rondine

Per Annunciar Triste 😔

La Nostra Primavera

Che Lascia Volentieri

Questo 🌎Mondo 🌍

Perché Più Troppo

Poi Non Gli Appartiene :

Era NobiL Ne’ L’Antica ROMA ,

Mica Era Un … PLEBEO ,

Ma UNO Cui La VITA

GLI AVEVA REGALATO

SOL GIÀ LA NOBILTADE

NEL SUO NOME …

SÌ SÌ LUI SI CHIAMAVA ,

PER NOI TUTTI ANCOOOR

SI CHIAMA … NO NON SI CHIAMÒ

… P A T R I Z I O …

CHE GLI ANGELI

TI ACCOLGANO

CON L’ONORE

DE’ LE ARMI ,

… MISERERE MEI DEUS …