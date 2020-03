Sant’Agnello. Ci lascia Aniello Aversa, di 96 anni

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. All’età di 96 anni ci ha lasciati Aniello Aversa. A darne il triste annuncio sono i figli Gaspare e Cristina, la nuora, il genero, i nipoti, il pronipote, la cognata e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze.

La cerimonia funebre in Chiesa è vietata in virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria Covid-19.