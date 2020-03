Sant’Agnello. Ci lascia all’età di 87 anni Antonio Cappiello (Mast’ Antonio)

Sant’Agnello piange la scomparsa all’età di 87 anni di Antonio Cappiello, per tutti Mast’ Antonio. A darne il doloroso annuncio la moglie Maria Antonia, i figli Lucia, Giuseppina, Antonino, Luisa, Bartolomeo, Rita e Salvatore, le nuore, i generi, i nipoti, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti e tutti coloro che lo hanno amato in questa vita. La salma sarà cremata domani mercoledì 11 marzo alle ore 17.00 presso il Crematorio di Montecorvino Pugliano (Sa). L’urna cineraria sarà collocata nel Cimitero di Piano di Sorrento. In virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria Covid-19 la cerimonia funebre è vietata. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.