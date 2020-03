SANITÀ. NON TUTTI EROI NEL RACCONTO DI UNA INFERMIERA SORRENTINA A MILANO

Medici e infermieri dichiarati unanimamente da piú parti :Eroi. Per il loro impegno e per il loro lavoro. Ma c’è anche un rovescio della medaglia, lo racconta in uno sfogo intimistico l’infermiera sorrentina che lavora a Milano, al fronte. Una percentuale non piccola del personale ospedaliero a primi lampi del temporale coronavirus si sono messi in malattia per lungo tempo senza rientrare. Ecco le parole di rabbia di una che non perde mai il controllo. Aggiungiamo che, quasi sicuramente questa situazione non é solo dell’area milanese, ma sparsa in tutta l’Italia.

Non sono una che scrive spesso quello che pensa ma ora devo per forza farlo. Mi rivolgo a tutte quelle “merde”, perché solo così possono essere chiamate, che lavorano in sanità e che all’inizio della pandemia si sono stranamente ammalate di malattie che continuano da circa un mese… ebbene voi non servite a niente, la merda concima, voi siete una categoria vile che si sta prendendo il titolo di “eroe” stando comodamente chiusi nelle vostre case cazzeggiando su fb! A voi andranno anche i miseri 100€ che danno come bonus agli eroi… mi fate pena perché gli eroi la notte non dormono per paura di essere ed aver contagiato, voi non dovreste dormire per meditare sulla vostra vigliaccheria! Allo stesso modo mi rivolgo a tutti i miei colleghi che a lavoro ci vanno e il virus se lo sono presi e straordinariamente non sono più “eroi” ma “untori”… le persone sono strane, fin quando muori al loro posto va bene, ma se per caso ti ammali e non muori allora sei una merda. Forza a tutti quelli che continuano a fare il proprio lavoro come hanno sempre fatto, perché eroi lo siamo sempre stati e non abbiamo bisogno di 100 miseri euro per essere felici del nostro lavoro, basta uno sguardo che ti arriva quando non te lo aspetti ✌🏻 pace e amore a tutti!