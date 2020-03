Sanità in Campania: Cotugno e Loreto Mare saturi. Pronti tre nuovi ospedali prefabbricati

Servono urgentemente nuovi posti letto negli ospedali per fronteggiare l’emergenza coronavirus che, tra l’altro, nei prossimi giorni registrerà il picco massimo, impegnando al massimo tutti i presidi della Campania, tra cui il Cotugno. Nel centro di riferimento per le malattie infettive, il pronto soccorso è stato chiuso il tempo necessario per la provvedere alla sanificazione, dopo la grande affluenza nella notte precedente. Occorre dunque aumentare innanzitutto i posti in rianimazione.

Nell’area dell’Ospedale del Mare, come dice il Corriere, si punta su una soluzione da 4 moduli per 16 posti letto ognuno oppure per 3 moduli da 24 posti letto. Valore: 10.300.000 euro. Il secondo riguarda l’area dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta: due moduli da 16 posti o un modulo da 24 per un valore di 2.600.000 euro. Il terzo, dovrà essere realizzato nell’area San Leonardo Ruggi d’Aragona di Salerno con due moduli da 16 ovvero un modulo da 24 posti letto. Valore: 2.600.000 euro.

Un altro obiettivo per la sanità campana è quello di arrivare ad avere nei prossimi giorni 490 posti in rianimazione in più, numero giudicato dagli esperti della Task force coronavirus regionale sufficiente anche per gli scenari più gravi prospettati dalle proiezioni sul contagio da Covid-19 in Campania.