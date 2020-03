San Giuseppe Vesuviano. Il sindaco Catapano positivo al Coronavirus Covid-19

Napoli. Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, ha contratto il Coronavirus. Si tratta della prima fascia tricolore vesuviana risultata positiva al Covid-19, fatto salvo il collega di Saviano, Carmine Sommese, che però è stato contagiato in ospedale per la sua professione di medico chirurgo al nosocomio di Nola. Ad annunciarlo è stato lo stesso Catapano su Facebook: «Questa mattina ho ricevuto l’esito del tampone e, purtroppo, devo comunicarvi che sono risultato positivo al Covid-19. Non ho sintomi particolari al momento e continuerò a lavorare da casa, come sono certo continueranno a fare tutti coloro i quali hanno collaborato con me e sono stati in stretto contatto con me, che dovranno essere sottoposti all’isolamento obbligatorio per 14 giorni», spiega il primo cittadino, che aggiunge: «Continuo a chiedervi di osservare rigorosamente tutte le misure di prescrizione impartitevi, restando a casa e mantenendo distanze sociali. Io continuerò a dare il mio contributo da casa, ma desidero rassicurarvi: grazie anche al vicesindaco Tommaso Andreoli, che mi sostituirà fisicamente, manderemo avanti efficientemente tutta la macchina degli aiuti e del sostegno, anche alimentare, per chi ha bisogno, che sarà ascoltato e preso in carico dai nostri Servizi Sociali. Guarirò e tornerò presto», conclude Catapano.