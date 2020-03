IL PENSIERO DEL NOSTRO AMICO LIBERO ASCIONE

CIAO LUIGI

UN GRANDE AMICO IN PIÙ IN CIELO UN PENSIERO LIBERO C’è voluto un bel pò di tempo per riprendermi dalla triste notizia della morte del Dott. Luigi Starita… Ho impiegato davvero diverse ore per riprendere il trantràn della quotidianietà del ns. lavoro e delle relative nuove scadenze (che anche il DL “Cura Italia” ci ha regalato…). Non riesco però, a togliemi dalla mente tutti i ricordi, i momenti, le occasioni di confronto ed i consigli che il Caro Luigi ha dispensato, sia a mè, che a decine di commercialisti e consulenti, che hanno intrapreso questa difficile e oramai logora attività professionale… Sì, perchè Luigi Starita, era un punto di riferimento per tutti!!! Un pò come la stella polare lo era per i naviganti!!! Lui, che era iscritto all’Ordine due anni prima dell’entrata in vigore dell’Imposta sul Valore Aggiunto, era sempre prodigo di consigli e ricco di quell’esperienza che “donava” a Noi tutti con umiltà e semplicità; qualità che lo hanno sempre contraddistinto, anche nei rapporti umani.

Ho avuto la fortuna, il piacere e l’ONORE di averlo come “vicino di Studio” per un vent’ennio e più…

Lui, che era stato un “pioniere” in Penisola ad usare i programmi sotware (allora quasi sconosciuti) per registrare sui computer le movimentazioni contabili dei suoi Clienti (sto parlando del 1983/1984); Lui, che aveva la sua Olivetti Audit, con la quale pretendeva, dai suoi collaboratori di all’ora, che TUTTI i Clienti di Studio ricevessero le deleghe di pagamento con le anagrafiche stampate e non scritte a mano (all’epoca c’erano – per ogni tributo, diretto ed indiretto – diversi colori: per l’IVA era bianca, l’Irpef era blue, l’Ilor era marrone, la patrimoniale era rossa, di colore arancio le addizionali …); Lui, che mi “fece fare la spola” quattro volte, tra l’Ufficio IVA di Napoli, (che all’epoca era a via Cintia al Parco San Paolo a Fuorigrotta) e lo Studio, per una semplice variazione IVA di una ditta individuale, e la funzionaria dell’epoca, a capo dell’Ufficio (dott.ssa Franca Freda Longano) me l’accettò per COMPASSIONE; Lui, che partiva in macchina entro la mezzanotte del 05 marzo, per poter spedire nei termini l’ultima dichiarazione IVA allo sportello di Piazza Matteotti, delle Poste Centrali di Napoli; Lui, al quale “spostavo” la macchina (all’epoca una BMW 316i, grigia, due porte, logicamente approfittando per fare un bel giro…) quando si andava all’Uff. II.DD. di via Virgilio a Cast.re di Stabia; Lui, che ti chiedeva di consegnare la sua dichiarazione dei redditi, al protocollo del Comune alle 16,59 dell’ultimo giorno 31 di maggio…. Sono migliaia i ricordi che conservo nella mia mente, che hanno come riferimento il Caro Luigi, e, sono sicuro, anche Lui ricorderà bene … Ora non posso e non possiamo, nessuno dei Suoi amici e Colleghi, deporre un fiore sulla sua tomba, almeno per il momento!!! C’è lo strazio e lo sgomento per la perdita immane e lacerante che devasta il mio cuore, perchè se n’è andato da solo, senza nessuno dei suoi familiari accanto, come un anonimo tra gli anonimi, per colpa di questo dannatissimo virus maledetto…

Io voglio ricordarlo seduto al tavolo del ristorante la Conca di Alimuri, quel mercoledì 23 di ottobre con me, Gaetano B. ed Antonio C., a mangiare cioccolata e a sorseggiare rum Zacapa…

Un abbraccio smisurato alla Sig.ra Elvira ed ai Ragazzi.

Ciao Luigi, ovunque tu sia, sei stato non solo un DOMINUS, ma una persona davvero UNICA e SPECIALE.