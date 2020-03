Salerno. Il prefetto ai sindaci “Ordinanze Coronavirus fuori linea del Governo sono nulle” . Casi anche in Costa d’ Amalfi

Salerno. Le fughe in avanti dei sindaci rispetto alle misure del Governo Conte sono nulle, a ribadirlo è il Prefetto di Salerno Russo con una nota avente ad ogetto l’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Sono “inefficaci” tutte le ordinanze dei sindaci in materia di Coronavirus in contrasto con le misure prese dal governo. Lo prevede una norma dell’art. 35 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 “l’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e sono inefficaci – recita la norma – le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali”.

La nota è stata mandata anche a tutti i sindaci della Costiera amalfitana. Alcuni sindaci della Costa d’ Amalfi hanno emanato delle ordinanze ad hoc in materia , per esempio, di sospensione dei lavori edili. A Positano sono stati i titolari delle ditte ad autosospendersi. Secondo il Costituzionalista Lucarelli, sostenuto da diversi giuristi, solo il Governo potrebbe incidere nella limitazione delle libertà personali costituzionalmente garantite in maniera così incisiva. La questione giuridica sarà sicuramente vicenda di studi dottrinali ed eventualmente di giurisprudenza, ma sicuramente in questo momento di emergenza nessun Tribunale si prenderà mai la responsabilità di bloccare nessun atto considerato che si tratta di salute pubblica. Si vedrà tutto dopo, col rischio che, chi ha agito non rispettando rigorosamente le disposizioni di legge, possa andare anche incontro a risarcimenti.

Ma in generale la competenza spetta allo Stato. Ricordiamo che sono limitazioni gravi ai cittadini, giustificate dalla sicurezza nazionale e dalla salute pubblica. “Ferma restando l’autonomia di ciascun ente nelle materie di competenza nei limiti della legislazione vigente”, ha fatto sapere il Viminale, le ordinanze delle Regioni contenenti delle direttive ai prefetti relative all’emergenza coronavirus “non risultano coerenti con il quadro normativo”. Il ministero dell’Interno ha poi sottolineato che i prefetti, “in quanto autorità provinciale di pubblica sicurezza, rispondono unicamente all’autorità nazionale”. Stante così le cose, presto potrebbero arrivare nuove disposizioni proprio in merito a queste iniziative. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza, sta lavorando ad una direttiva ai prefetti “per dare attuazione uniforme e coordinata delle disposizioni del Dpcm” con le misure per il contenimento del Coronavirus “che investono profili di ordine e sicurezza pubblica”

Insomma anche le forze dell’Ordine devono rispondere solo ed esclusivamente alle ordinanze e direttive nazionali e gli stessi prefetti e le misure di ordine pubblico che rivestono carattere generale e nazionale dovrebbero spettare solo ed esclusivamente allo Stato