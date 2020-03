Salerno, passeggia senza autocertificazione: aggredisce i carabinieri e poi viene arrestato

Sassano – E’ stato arrestato un 23enne che passeggiava senza autocertificazione (ricordiamo che i motivi validi sono solo per andare a fare la spesa, motivi lavorativi o altre urgenti necessità). Il giovane era stato fermato mentre passeggiava liberamente con una birra in mano. Quando è stato fermato, non ha saputo fornire spiegazioni sul perché era in strada ed ha protestato e spintonato i carabinieri fino ad aggredirli per provare a scappare. Successivamente è stato bloccato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per non aver rispettato quanto prevede il DPCM.