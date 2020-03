Salerno, nuovi casi di coronavirus. Il dato positivo: guarigioni in aumento

Due casi di coronavirus accertati in provincia di Salerno. A riportarlo è il quotidiano de “La Città di Salerno”.

si tratta di un 47enne residente a San Valentino Torio che, come comunicato dal sindaco Michele Strianese, era già in isolamento. “Voglio comunicarvi che si sta già attuando il protocollo a carico dell’Asl previsto dalla legge”, ha spiegato il primo cittadino che è anche presidente della Provincia di Salerno.

In provincia di Salerno, con questi due nuovi casi, sale a cinque il numero di contagiati. La prima è stata una ragazza originaria di Montano Antilia che da tempo svolge il suo lavoro di ricercatrice a Cremona.

Ma c’è un dato rassicurante: sono in aumento le guarigioni ed il tasso di mortalità in relazione agli individui infetti è davvero basso, si tratta del 3% circa. Per quanto riguarda i pazienti guariti, l’aumento lascia ben sperare: in un solo giorno si è passati da 160 a 276.