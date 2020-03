Salerno. Mezzo pesante in fiamme nel Cilento: senso unico alternato sulla statale

CAMPANIA, ANAS: PER MEZZO PESANTE IN FIAMME, SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS18VAR CILENTANA AD AGROPOLI IN PROVINCIA DI SALERNO

Sulla strada statale 18Var “Cilentana”, a causa di un mezzo pesante in fiamme, è provvisoriamente istituito il senso unico alternato dal km 103,380 al km 103,180, tra Agropoli nord e Agropoli sud in provincia di Salerno.

Sul posto è intervenuto il personale Anas, dei Vigili del Fuoco e della Polstrada per ripristinare la transitabilità appena possibile.