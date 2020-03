Salerno. Lavori al settore 6 del Crescent. Dai Social “Sembra un cimitero, rivestitelo con la ceramica di Vietri sul mare”

Lavori in corso nel “settore 6” del Crescent come documentato dalle foto di Antonio Capuano e pubblicate sulla pagina facebook ‘Salerno Architettura Attualità’. Si tratta della parte una volta occupata dallo storico hotel Jolly, andato giù proprio per far spazio alla moderna mezzaluna dell’architetto spagnolo.

Nel “settore 6” del Crescent, secondo il progetto originario, nasceranno appartamenti ed uffici e non si esclude una moderna struttura ricettiva fronte-mare.

Dai Social network Facebook “Sembra un cimitero, rivestitelo con la ceramica di Vietri sul mare ” . Insomma un tocco di bellezza dalla Costa d’ Amalfi ci vorrebbe