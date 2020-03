Salerno. Intervento Vigili del Fuoco in un appartamento, sul posto anche due volanti dei Carabinieri

Salerno, Via dei Principati. Da pochi minuti ci giunge la segnalazione di un intervento di Vigili del fuoco e due volanti dei Carabinieri. Ancora non è nota la ragione dell’intervento.

Circola voce di un malore che ha bloccato il soggetto in casa, ma non sappiamo se è legato al covid-19, seguiranno aggiornamenti. Intanto, in via precauzionale, i Vigili del fuoco sono scesi in campo con dispositivi di protezione come tute e mascherine.