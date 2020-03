Salerno. Forze dell’ordine pattugliano i mezzi in arrivo dalle zone rosse del coronavirus

Salerno – Sono decine le pattuglie di forze dell’ordine che sono impegnate da questa mattina a sorvegliare gli accessi ai mezzi di trasporto che arrivano dall’Italia.

Piazza della Concordia e la stazione ferroviaria, con l’arrivo di pullman e treni, sono presidiate da pattuglie di polizia, carabinieri e vigili urbani.

Al momento, in collaborazione con la Polfer, sembra sia stato attivato un controllo singolo persona per persona per tutti coloro che arrivano dai luoghi che da ieri sono considerati zone rosse e dai quali è stato imposto il divieto di spostamento.