Salerno. Farmacista colpita da una secchiata d’acqua perché in strada di sera, ma lei stava solo tornando a casa dal lavoro

Salerno. In questo periodo di emergenza ci sono tante persone che sono costrette ad uscire di casa per lavoro, per garantire la sicurezza ed i servizi necessari a tutti noi che restiamo protetti dalle mura domestiche. E quello che è accaduto alla farmacista Antonia Grimaldi ci fa capire come sia difficile fare il proprio dovere in questo periodo. E’ lei stessa a raccontare sui social come una sera, nel ritirarsi dal lavoro, qualcuno da un balcone le abbia buttato addosso una secchiata d’acqua pensando fosse una persona che era per strada trasgredendo alla normativa di non uscire. La sera successiva qualcuno le avrebbe urlato di tornare a casa. Ecco il suo racconto su Facebook: «Mi rivolgo alla persona che l’altro giorno mi ha buttato un secchio di acqua addosso per farmi andare a casa mentre stavo organizzando, davanti alla farmacia, la disinfezione dei locali lavorativi. Ed anche alla signora che ieri sera ha urlato contro me e mia sorella che tornavamo dal lavoro con le nostre biciclette, ovviamente distanziate: “Andate a casa! Come ci piacerebbe stare a casa, poterci proteggere di più! Invece il nostro ruolo è quello di aiutare, con il nostro lavoro di farmaciste, la salute pubblica. Cerchiamo di dare il massimo con passione e dedizione. Ma abitiamo distanti dalla farmacia e dobbiamo pur tornare a casa! Lo facciamo con la bicicletta evitando di pedalare sotto i balconi per paura che qualcuno ci possa colpire pensando che siamo due irresponsabili. Come è capitato a noi, sarà capitato ad altri che, come noi, lavorano per l’utenza e per i beni essenziali. Andrà tutto bene… vero , meglio rimanere a casa… per tutti coloro che possono. Forza e coraggio! Passerà! Abbiamo già avuto epidemie, in passato non c’erano tanti mezzi per curare… oggi ne abbiamo tanti di più ma quello più importante è quello del buon senso».