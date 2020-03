Salerno. Emergenza Coronavirus: viola il decreto per vedere la fidanzata, denunciati. Due ragazzi, uno di 22 anni di Castellammare di Stabia e l’altro di 35 anni, da Palomonte, sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota e denunciati per la violazione dell’articolo 650 c.p.

Entrambe hanno dichiarato ai militari di trovarsi a Camerota per far visita alle rispettive fidanzate.

Essendo che attualmente, in seguito al Decreto emesso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte gli spostamenti possono avvenire soltanto per esigenze di lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, i due sono stati denunciati con l’invio di una comunicazione ai rispettivi Sindaci per quanto accaduto.