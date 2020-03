Salerno. Emergenza coronavirus: aumentano i casi nel Vallo di Diano, 32 i malati. Continuano a salire i casi di contagio nel Vallo di Diano. Molti comuni, infatti, sono per questo diventati zona rossa. Questa mattina i casi sono arrivati a quota 32. Gli ultimi ad essere risultati positivi al test sono tre uomini collegati, direttamente o indirettamente, ai raduni neocatecumenali che si sono svolti nel Vallo di Diano tra fine febbraio ed inizio marzo.

A Caggiano i casi positivi sono divetati 5 mentre ci sono un caso positivo a Sant’Arsenio e un altro a Buonabitacolo. Per la prima volta il Covid-19 fa irruzione nei due comuni.

I casi positivi accertati nel Vallo di Diano sono 28 sui 29 partecipanti all’incontro. A loro volta queste persone hanno fatto finire in quarantena, dalla fine di febbraio circa ottanta persone anche tra la Piana del Sele e nei Picentini. A Battipaglia in 31 sono finiti in isolamento domiciliare, 25 dei quali, però, hanno terminato la quarantena giovedì sera. Nessuno, ad ogni modo, presenta alcun sintomo.

A render più pesante il bilancio dell’isolamento nella capofila della Piana è stata la vendita porta a porta di casalinghi, fatta proprio a Battipaglia dalla donna di Caggiano risultata positiva insieme al marito.

In venti in quarantena a Bellizzi, dove si verificò il primo decesso per Covid-19: proprio da lì, dal lavoro del sindaco Mimmo Volpe, partì la ricostruzione della catena epidemiologica. In molti fanno parte del coro parrocchiale. E poi c’è Eboli: cinque isolati ed un positivo.