Salerno. Cordoglio per Pino Grimaldi, designer anche per il Ravello Festival

Il primo cittadino di Salerno ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Pino Grimaldi, designer salernitano stronacato a causa del Coronavirus.

“Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte di Pino Grimaldi. E’ stato un geniale innovatore nei campi della comunicazione, della grafica, del marketing e del design.

Insieme a Gelsomino D’Ambrosio ha dato vita ad una stagione entusiasmante di rinnovamento stilistico e contenutistico. Pino Grimaldi è stato un genio assoluto la cui traccia ha ispirato ed ispirerà generazioni di allievi che con generosità ha formato. Abbraccio i familiari ed i collaboratori con i sentimenti della fraterna solidarietà per un amico caro ed un grande concittadino”.