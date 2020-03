Salerno controlli in stazione, un denunciato. Tramonti due denunciati a Corbara famiglie in quarantena a Vietri sul mare preoccupazioni del sindaco VIDEO Ancora nessun caso in Costiera amalfitana . Oggi controlli sui treni e sui viaggiatori in arrivo ed in partenza sono sottoposti ad un minuzioso filtraggio svolto dal personale PolFer e dall’ASL con il supporto operativo della Polizia Municipale organizzato su disposizione del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore Urbanistica e Mobilità Domenico De Maio.

In queste ore di applicazione del dispositivo di controllo si verifica un esiguo e ridottissimo movimento di viaggiatori in arrivo e partenza. I cittadini hanno ben compreso quanto sia cruciale limitare gli spostamenti al minimo indispensabile.

I controlli sono relativi sia alle ragioni del viaggio ( si ricorda che gli spostamenti sono fortemente limitati su tutto il territorio regionale e nazionale ai sensi delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio e della Regione Campania) sia alle condizioni di salute dei viaggiatori.

Pochissima gente sul Lungomare, una persona è stata vista e denunciata dai carabinieri. Del Caso di Coronavirus a Cava de’ Tirreni già abbiamo parlato, Fisciano e altre località, la preoccupazione del sindaco di Vietri sul mare , porta della Costa d’ Amalfi, sinora immune da casi di coronavirus, anche se ci sono decine di persone in quarantena perchè provenienti dal Nord, ma ad oggi nessuno ha dato sintomi significativi.

Il Sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo comunica che è stata disposta, in via precauzionale al fine di contenere il rischio di contagio da covid-19, una quarantena coatta, un isolamento obbligatorio per alcuni nuclei familiari di Corbara che sono stati in contatto nei giorni scorsi con la persona residente a Nocera Inferiore e con conclamata positività al coronavirus.

Si tratta di un provvedimento resosi necessario e disposto, sentito il medico curante e le attività intraprese dall’Asl Salerno. Come ha chiarito lo stesso primo cittadino in un video postato su Facebook, si tratta di un provvedimento precauzionale. Il sindaco Pentangelo ha fatto un appello accorato a tutta la popolazione affinché vengano assunti i comportamenti corretti.

Preoccupato il sindaco di Vietri sul mare Giovanni De Simone . Con l’ordinanza n. 18 della regione Campania, dopo Ariano Irpino, chiudono anche Sala Consilina, Caggiano, Atena, e Polla. Siamo vicini alle comunità insieme vinceremo #andràtuttobene #vietrisulmare #amalficoast #italy🇮🇹