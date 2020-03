Salerno. Al Ruggi mancano ambulanze ed autisti, si ricorre a convenzioni esterne

Salerno, All’azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno mancano ambulanze per il trasposto degli ammalati ed autisti. Per questo motivo, si dovrà sopperire a questa carenza facendo ricorso alle associazioni di volontariato ed alla Croce Rossa. Sarà, dunque, stipulata una convenzione della durata di tre mesi rinnovabili, al prezzo di 17 mila euro (IVA esclusa), quindi una cifra pari a 8500 euro per postazione.