Riflessioni durante la quarantena in Penisola sorrentina. Quanto ci cambierà questa esperienza?

Per la prima volta di fronte ad un’emergenza ci viene chiesto di non fare nulla, di stare lontani e isolati. Questo per il nostro cervello e la nostra natura umana è intollerabile. Le cose più difficili da accettare sono l’impotenza e l’immobilità.

L’altro diventa nemico, va tenuto a debita distanza e noi stessi dobbiamo stare a distanza, per non essere inconsapevoli veicoli di questo virus.

Ci siamo scoperti cuochi, cantanti, dj. Abbiamo pulito le nostre case come manco durante la migliore pulizia di primavera. Abbiamo ritrovato oggetti e foto dimenticate. Abbiamo ritrovato amici e parenti lontani anche se solo attraverso lo schermo di uno smartphone, unica interazione sociale fin’ora lecita e concessa.

Abbiamo ritrovato il tempo, il nostro tempo, prima inesistente, ora troppo vuoto da riempire.

Ci siamo trovati con le nostre famiglie, ma più di tutto ci siamo trovati soli con noi stessi, con le nostre paure, le nostre debolezze, le nostre forze, i ‘nostri fratelli d’Italia’ gridati fuori ai balconi e i nostri pianti improvvisi alle 3 del mattino.

Abbiamo pianto i morti, pregato per loro e per i medici. Abbiamo acceso candele e sussurrato preghiere a voce sommessa.

‘Andrà tutto bene’, ci ripetiamo e scriviamo su striscioni appesi fuori ai nostri balconi, unico spazio al mondo ormai concessoci, ma non lo sappiamo.

Tutto questo passerà e non so se saremo migliori ma senz’altro diversi, profondamente diversi. E mi auguro più consapevoli.