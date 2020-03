Napoli , Campania . Richiesta di modifica della strategia nella lotta al Coravid- 19 per impedire una strage. Proposta di un gruppo di medici “sul campo”. Fermiamo il virus non il paese

A nostro avviso per ottenere ciò si dovrebbe:

– modificare la strategia attuale di non identificare ed isolare i

pazienti asintomatici;

– ricercare, bloccare ed isolare i pazienti positivi asintomatici;

– tenere sotto controllo medico costante i sintomatici lievi

(aggravamenti improvvisi) con assistenza medica h 24;

– creare una rete di protezione attiva coordinata dal dipartimento di

prevenzione nei prossimi mesi;

– affidare il coordinamento alla Difesa Civile alle dirette dipendenze

del Ministero della Salute

– ridurre il Dipartimento della Protezione Civile al ruolo di supporto

del Ministero.

Nel complesso adattare il metodo utilizzato in Corea e nel Veneto

per fermare la diffusione del virus e far ripartire il paese.

é in corso una raccolta firme sulla piattaforma change.org e visibile sul medesimo sito al link http://chng.it/4T74CydW .

Il medoto Coreano/Veneto si è dimostrato efficace e utilizzabile anche nella fase post-epidemica per controllare eventuali futuri focolai.

La petizione è già stata inviata ma vogliamo continuare la raccolta firme.

cordiali saluti

dott. natale de Falco

Consigliere Regionale sindacato Medici CIMO

componente gruppo Medici Verdi