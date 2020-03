Restrizioni fino a luglio? Conte in diretta “E’ falso. Solo L’emergenza è dichiarata fino a luglio, la morsa ci auguriamo di allentarla prima” E giù sanzioni

Non ci piace questo modo di lanciare messaggi, di far uscire notizie che hanno sicuramente un fondamento. E’ ovvio che l’emergenza non finirà a maggio, ne a giugno, ovvio che l’OMS dia ampio margine di tempo , visto che la pandemia si allarga, infatti sono state rinviate anche le olimpiadi. Ma questi messaggi sono fuorvianti, o interpretati male. Già ora l’economia è messa in ginocchio e il turismo ha chiuso con il 2020, ma cerchiamo anche di non creare ansie peggio di quello che ci sono.

“Con questo decreto legge abbiamo anche regolamentato in maniera più puntuale e trasparente i rapporti con il Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io o un ministro delegato vada a riferire in Parlamento”. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo l’approvazione del decreto in cui vengono inasprite le sanzioni per chi non rispetta le norme anti coronavirus.

“Falso che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio” – “Si è creata discussione sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio 2020: nulla di vero, assolutamente no. A fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l’Oms ha decretato l’emergenza un’epidemia globale. L’emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio”, ha aggiunto il premier

“Presto allenteremo la morsa” – “Siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo di allentare la morsa delle misure restrittive e superarle”, ha sottolineato Conte. “E’ una prova durissima che ci renderà migliori. Ognuno di noi sta riflettendo sulla propria vita e sulla scala di valori e questa è un’occasione per fermarsi per fare riflessioni che uno con il tran tran frenetico non riesce a fare. Ne approfitteremo per trarne il giusto insegnamento”.

“Multe da 400 a 3mila euro” “A livello sanzionatorio – ha affermato Conte – abbiamo introdotto una multa da 400 euro a 3mila euro. Alla contravvenzione ora prevista si sostituisce questa sanzione pecuniaria”. E inoltre ha spiegato: “Non c’è fermo amministrativo per i veicoli, solo le multe”.

“Mi auguro nessuno sciopero, nemmeno carburanti” “Stiamo facendo aggiustamenti coinvolgendo sindacati che a volte non sono rimasti soddisfatti. Mi auguro che non ci sia uno sciopero, il Paese non se lo puo’ permettere. Vale anche per i carburanti, sara’ assicurato il rifornimento”, ha concluso Conte.